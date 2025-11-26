ایران: 160لٹر ماہانہ سے زائد پٹرول پر قیمتوں میں اضافہ
تہران(اے ایف پی)ایران نے ماہانہ 160 لٹر سے زیادہ پٹرول استعمال کرنے والوں کیلئے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔۔۔
6 دسمبر سے اضافی کھپت پر فی لٹر قیمت 50 ہزار ریال مقرر ہوگی۔ پہلے 60 لٹر کی قیمت 15 ہزار ریال اور اگلے 100 لٹر 30 ہزار ریال برقرار رہے گی۔ نئی اور درآمدی گاڑیوں کے مالکان کو سبسڈی نہیں ملے گی اور وہ ہرلٹر کا 50 ہزار ریال ادا کریں گے ۔ صدر مسعود پزشکیان نے اعتراف کیا کہ پٹرول مہنگا کرنا ضروری ہے ۔ 2019 میں پٹرول کی قیمت بڑھنے پر ملک گیر ہنگامے پھوٹ پڑے تھے ۔