وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، 2نیشنل گارڈ ہلاک
مشتبہ ملزم شدید زخمی حالت میں گرفتار،وائٹ ہاؤس عارضی طور پر بند فائرنگ کرنے والا شخص جانور ،ملزم کو بھاری قیمت چکانی ہوگی:ٹرمپ
واشنگٹن(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈ کے 2اہلکاروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو شدید زخمی حالت میں حراست میں لیکر ہسپتال منتقل کر دیا ۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو عارضی طور پر بند کردیا گیا۔ جائے وقوعہ کے اطراف کے علاقے کو بھی سیل کردیا گیا، امریکی ہوم لینڈ سکیورٹی کی سیکرٹری نے کہا کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر فائرنگ کرنے والے شخص کو جانور قرار دیدیا۔ٹرمپ نے کہا ملزم کو بھاری قیمت چکانی ہوگی۔دوسری جانب فائرنگ کے واقعے کے بعد واشنگٹن کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ پر پر وازوں کو سکیورٹی کی وجہ سے گراؤنڈ کیا گیا تاہم کچھ دیر کی بندش کے بعد ائیرپورٹ پر معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع کی گئیں۔