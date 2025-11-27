بنگلہ دیش:شیخ حسینہ کے بینک لاکرز سے 10کلو سونا ضبط
ڈھاکہ(اے ایف پی)بنگلہ دیش کے اینٹی کرپشن حکام نے بدھ کو سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے بینک لاکرز سے تقریباً 10 کلو(22 پاؤنڈ)سونا ضبط کیا۔۔
، جس کی مالیت تقریباً 13لاکھ ڈالر بتائی گئی ہے ۔ نیشنل بورڈ آف ریونیو کے سینٹرل انٹیلی جنس سیل نے کہا کہ یہ سونا سونے کے سکے ، بارز اور زیورات پر مشتمل تھا اور بعض تحائف جو حسینہ نے اپنے دورِ حکومت میں وصول کیے تھے ، انہیں ریاستی خزانے میں جمع نہیں کرایا گیا۔بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے دائر درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں ،ترجمان نے بتایا کہ درخواست کا جائزہ بھارت میں جاری عدالتی اور قانونی عمل کے تحت لیا جا رہا ہے ۔ یاد رہے یہ درخواست پہلی بار دسمبر میں دائر کی گئی تھی اور رواں ماہ یہ اس وقت دوبارہ پیش کی گئی جب حسینہ کو گزشتہ سال طلبا مظاہرین کے قتل میں ملوث ہونے پر موت کی سزا سنائی گئی۔شیخ حسینہ مظاہروں کے دوران اگست 2024 میں بھارت فرار ہو گئی تھیں اور ابھی تک وہیں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنے خلاف مقدمے کو سیاسی اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے ۔