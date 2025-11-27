صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وینزویلا کے صدر نے امریکا کیخلاف تلوار اٹھالی

  • دنیا میرے آگے
کاراکاس(مانیٹرنگ سیل )وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کسی بھی امریکی کوشش کو ناکام بنانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کی امریکی سازشوں کے سامنے ناکامی کا کوئی آپشن نہیں۔۔

۔63 سالہ مادورو نے دارالحکومت کاراکاس میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہاتھ میں تلوار لہرا کر اپنے حامیوں کو باور کرایا کہ وہ امریکی دباؤ سے مرعوب ہونے والے نہیں۔ انہوں نے فوجی کیموفلاج یونیفارم پہن رکھی تھی۔مادورو نے کہاہمیں تیار رہنا ہے کہ اس مقدس سرزمین کے ہر انچ کا دفاع کریں - چاہے خطرہ کسی بھی سمت سے آئے ، استعمار کا ہر وار ناکام بنایا جائے گا۔

 

 

