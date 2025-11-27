صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مغربی کنارا:اسرائیلی فوجی آپریشن شروع، 22 فلسطینی گرفتار

غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس لبنان میں امن اسرائیل کی حفاظت کے بعد ممکن :اسرائیلی وزیر دفاع

یرو شلم،غزہ (اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے شمالی حصے میں وسیع پیمانے پر فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے ۔بیان میں کہا گیا کہ آئی ڈی ایف، شِن بیت اور بارڈر پولیس نے مغربی کنارے کے شمالی حصے میں بڑے پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی آپریشن شروع کیا ہے ۔فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق طوباس میں جاری فوجی کارروائی کے دوران اسرائیلی فورسز نے اب تک 22 فلسطینی شہریوں کو حراست میں لے رکھا ہے ۔ امریکا کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل نے بدھ کو 15 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کر دیں۔اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے بدھ کو خبردار کیا کہ لبنان میں کوئی امن نہیں ہوگا اگر اسرائیل کی سلامتی یقینی نہ بنائی گئی۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا لبنان میں امن اور استحکام صرف اسرائیل کی حفاظت کے بعد ممکن ہے اور حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے گا۔چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا غزہ میں جامع اور دیرپا جنگ بندی کے لئے عالمی برادری کو مزید اقدامات کرنا ہوں گے ۔

 

 

