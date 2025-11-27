صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوج2027 تک چینی خطرہ روکنے کیلئے تیار :صدر تائیوان ،40 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
فوج2027 تک چینی خطرہ روکنے کیلئے تیار :صدر تائیوان ،40 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کا اعلان

تائی پے (اے ایف پی)تائیوان کے صدر لائی چنگ تے نے کہا ملک کی فوج 2027 تک اعلیٰ سطح کی تیاری حاصل کرے گی۔۔۔

 تاکہ چین کے ممکنہ خطرے کو روک سکے ۔ صدر لائی کا کہنا تھا کہ فوجی تیاری میں بہتری اور جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے تائیوان کو خطے میں دفاعی برتری حاصل ہوگی اور کسی جارحانہ منصوبے کی ناکامی ممکن ہوگی۔ صدر نے کہا کہ وہ 40 ارب ڈالر کا خصوصی دفاعی بجٹ پیش کریں گے ،یہ خصوصی بجٹ 2026 سے 2033 تک آٹھ سال کی مدت میں استعمال کیا جائے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بچوں کا سکرین ٹائم اتنا بھی بُرا نہیں، نئی تحقیق میں انکشاف

برطانیہ،موٹاپا ر وکنے کیلئے ملک شیک،ڈرنکس پر شوگر ٹیکس

چینی روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا

کونسی ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ختم ہوجائیں گی؟

مردہ ماں کا بہروپ بدل کر پنشن حاصل کرنیوالا شخص

کپکپی سے بھی جسمانی وزن میں کمی لانا ممکن ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak