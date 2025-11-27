فوج2027 تک چینی خطرہ روکنے کیلئے تیار :صدر تائیوان ،40 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کا اعلان
تائی پے (اے ایف پی)تائیوان کے صدر لائی چنگ تے نے کہا ملک کی فوج 2027 تک اعلیٰ سطح کی تیاری حاصل کرے گی۔۔۔
تاکہ چین کے ممکنہ خطرے کو روک سکے ۔ صدر لائی کا کہنا تھا کہ فوجی تیاری میں بہتری اور جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے تائیوان کو خطے میں دفاعی برتری حاصل ہوگی اور کسی جارحانہ منصوبے کی ناکامی ممکن ہوگی۔ صدر نے کہا کہ وہ 40 ارب ڈالر کا خصوصی دفاعی بجٹ پیش کریں گے ،یہ خصوصی بجٹ 2026 سے 2033 تک آٹھ سال کی مدت میں استعمال کیا جائے گا۔