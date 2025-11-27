شنگھائی ایئرپورٹ واقعہ:چین،بھارت تعلقات پھر کشیدہ
برطانیہ میں مقیم بھارتی شہری پیما وانگجوم کو لندن سے جاپان جاتے ہوئے روکا گیا بھارتی حکام کی ایئرپورٹ آمد ،چینی حکام سے بات چیت،18 گھنٹے بعد رہائی ملی اروناچل پردیش ناقابل تنسیخ حصہ:بھارت ، چین کا علاقہ ہے :چینی وزارت خارجہ
بیجنگ (مانیٹرنگ ڈیسک )چین کے شنگھائی ایئرپورٹ پر بھارتی شہری پیما وانگجوم تھونگڈوک کی حراست نے نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان سفارتی کشیدگی کو ہوا دے دی ہے ۔برطانیہ میں مقیم پیما وانگجوم تھونگڈوک نے بتایا کہ انہیں گزشتہ جمعہ لندن سے جاپان جاتے ہوئے شنگھائی میں اس وجہ سے روکا گیا کہ ان کے پاسپورٹ پر جائے پیدائش ‘‘اروناچل پردیش’’ درج ہے ۔چین اروناچل پردیش کو بھارت کا حصہ تسلیم نہیں کرتا اور اسے ‘‘جنوبی تبت’’ قرار دیتا ہے ، جسے بھارت مکمل طور پر مسترد کرتا ہے ۔بھارت نے منگل کو اس واقعے پر چین سے باضابطہ احتجاج کیا اور ایک بار پھر کہا کہ اروناچل پردیش ‘‘بھارت کا اٹوٹ اور ناقابلِ تنسیخ’’ حصہ ہے ۔
وہ تقریباً 18 گھنٹے بعد اس وقت رہائی پا سکیں جب بھارتی حکام ایئرپورٹ پہنچے اور چینی حکام سے بات چیت کی۔بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس کارروائی کو ’’من مانی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی فضائی سفر کے کئی اصولوں کی خلاف ورزی ہے ۔چین کی وزارتِ خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے ردعمل میں کہا کہ سرحدی حکام نے قانون کے مطابق کارروائی کی اور تھونگڈوک کے قانونی حقوق کا مکمل خیال رکھا گیا۔تاہم ماؤ ننگ نے یہ بھی واضح کیا کہ اروناچل پردیش چین کا علاقہ ہے ۔انہوں نے کہا چین کبھی بھی بھارت کی قائم کردہ نام نہاد ’اروناچل پردیش‘ کو تسلیم نہیں کرتا۔یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب پچھلے ایک سال میں بھارت اور چین نے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں فضائی سروس کی بحالی اور بارڈر پر گشت کے نئے انتظامات شامل ہیں۔تھونگڈوک نے بتایا کہ وہ 14 سال سے برطانیہ میں رہ رہی ہیں اور ماضی میں کئی بار شنگھائی کاسفر کر چکی ہیں، لیکن کبھی مسئلہ پیش نہیں آیا۔اس بار ایک اہلکار نے انہیں قطار سے الگ کیا اور کہا کہ ان کا پاسپورٹ غیر معتبرہے ۔جب انہوں نے وجہ پوچھی تو اہلکاروں نے کہا کہ اروناچل بھارت کا حصہ نہیں اور اُن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ وہ چینی پاسپورٹ کے لیے درخواست دیں۔