جنوبی کوریا :مارشل لا کیس، سابق وزیراعظم کو 15 سال قید کی درخواست

  • دنیا میرے آگے
سیول (اے پی پی)جنوبی کوریا کے خصوصی استغاثہ نے سابق وزیراعظم ہان ڈک سو کے خلاف 15 سال قید کی سزا کی درخواست کی ہے ۔۔۔

 ہان پر الزام ہے کہ انہوں نے سابق صدر یون سوک یول کی دسمبر 2024 میں مارشل لا نافذ کرنے کی ناکام کوشش میں مدد کی۔ عدالت کے مطابق ہان کے کیس کا فیصلہ 21 جنوری کو سنایا جائے گا، جو دیگر مارشل لا سے متعلق مقدمات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے ۔ ہان نے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا کہ وہ صدر کے ارادے کے خلاف ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود مدد نہیں کر سکے ۔

 

 

کاروبار کی دنیا

آج کے کالمز

