اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کے انتخاب کا عمل شروع

اقوام متحدہ (نیوز ایجنسیاں )اقوامِ متحدہ نے 2027 سے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے انتخابی عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا۔ رکن ممالک کو نامزدگیوں کی دعوت دی گئی ہے تاکہ انتونیو گوتریس کے جانشین کا انتخاب کیا جا سکے ۔۔۔

سلامتی کونسل کے موجودہ صدر اور جنرل اسمبلی کی صدر نے رکن ممالک سے خواتین امیدواروں پر غور کرنے کی اپیل کی۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ کسی ریاست یا گروپ کی جانب سے نامزد ہوں، اور ویژن سٹیٹمنٹ اور فنڈنگ ذرائع فراہم کریں۔ ممکنہ امیدواروں میں چلی کی سابق صدر مشیل بیچلیٹ، ارجنٹینا کے رافیل گروسی اورکوسٹاریکا کی ربیکا گرینسپن شامل ہیں۔ پانچ مستقل رکن ممالک ، امریکا، چین، روس، برطانیہ اور فرانس اپنے ویٹو کے باعث انتخابی عمل میں کلیدی کردار رکھتے ہیں۔

 

 

