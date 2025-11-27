گنی بساؤ میں بغاوت، صدر گرفتار ،کرفیو نافذ ،فوج نے ملکی کنٹرول سنبھال لیا
بساؤ(اے ایف پی)گنی بساؤ میں فوجی بغاوت کے بعد صدر اومارو سسسوکو ایمبالو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ فوجی حکام نے ملک کے انتخابی عمل کو معطل کر دیا ہے ، جہاں ایمبالو اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں دوسری مدت کے لیے امیدوار تھے ۔۔۔
فوج کے ترجمان نے بتایا کہ صدر کے ساتھ چیف آف سٹاف اور وزیر داخلہ کو بھی حراست میں لیا گیا ہے ۔فوج نے ملک میں مکمل کنٹرول سنبھالنے کا اعلان کیا ہے ۔ فوج نے کہا ہے کہ تمام ریاستی ادارے اگلے حکم تک معطل رہیں گے ، سرحدیں اور فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ فوج کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ، آئینی نظام کی بحالی تک انتخابی عمل تاحکم ثانی معطل کر دیا۔ واضح رہے گنی بساؤ میں اتوار کو صدارتی انتخابات ہوئے تھے ، آج نتائج کا اعلان ہونا تھا۔ صدر اومارو سسسوکو ایمبالو اور حریف فرنینڈو ڈیاس نے کامیابی کا دعویٰ کیا تھا۔