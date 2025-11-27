بھارت :ہزاروں مزدوروں کا نئے لیبر کوڈز کیخلاف احتجاج
نئی دہلی(اے ایف پی)بھارت کے مختلف شہروں میں بدھ کو ہزاروں مزدوروں نے حکومت کے نئے لیبر کوڈز کے خلاف احتجاج کیا، جنہیں وہ کارکنوں کے حقوق پر حملہ سمجھتے ہیں۔۔
دنیا کی پانچویں بڑی معیشت نے حال ہی میں مزدوری قوانین کو چار اہم کوڈزمیں ضم کیا ہے ،نئے قوانین کے تحت محفوظ مزدوری اور گیگ ورکرز کے لیے سوشل سکیورٹی فوائد یقینی بنائے گئے ہیں، مگر فیکٹری کی شفٹیں لمبی ہوئی ہیں،نئے قوانین کے تحت ہڑتال کرنا مشکل اور 300 تک ملازمین کو بغیر اجازت نکالا جا سکتا ہے ۔