کرپشن مقدمات :سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ کو 21سال قید
قیمتی سرکاری پلاٹوں کے غیر قانونی حصول پرسزا سنائی گئی ، بیٹے اور بیٹی کو 5، 5 سال قید شیخ حسینہ اورا ن کے بچوں کو دی جانے والی سزا کم ، فیصلے کو چیلنج کریں گے :پراسیکیوٹر
ڈھاکہ(اے ایف پی ،اے پی پی )بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو کرپشن مقدمات میں 21 سال قید کی سزا سنا دی ،ان کے بیٹے سجیب واجد اور بیٹی صائمہ واجد کو پانچ، پانچ سال قید کی سزا دی گئی۔ پراسیکیوٹر خان معین الحسن نے کہا شیخ حسینہ اورا ن کے بچوں کو دی جانے والی سزا کم ہے اور وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اس سے قبل ان کو انسانیت کے خلاف جرائم پر 17 نومبر کو موت کی سزا بھی سنائی جا چکی ۔ 78 سالہ حسینہ اگست 2024میں بنگلہ دیش سے فرار ہونے کے بعد سے بھارت میں مقیم ہیں اور واپسی کے بار بار عدالتی احکامات کو نظر انداز کر چکی ہیں۔ا ن کے خلا ف تازہ ترین فیصلہ انسداد بدعنوانی کمیشن کی طرف سے ڈھاکہ کے مضافات میں قیمتی سرکاری پلاٹوں کے مبینہ طور پر غیر قانونی حصول کے حوالے سے دائر کیے گئے تین مقدمات میں سنایا گیا ہے ۔ جج عبداﷲ المامون نے شیخ حسینہ کو ریاستی اثاثوں کو ذاتی ملکیت کے طور پر استعمال کرنے کا قصوروار قرار دیا ۔عدالت نے ہر ایک مقدمے میں ان کو سات ،سات سال قید کی سزاسنائی جو مجموعی طور پر 21 سا ل بنتی ہے ۔ عدالت نے انہی مقدمات میں شیخ حسینہ واجد کے دو بچوں امریکا میں مقیم سجیب واجد اور صائمہ واجد کو پانچ ، پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے ۔