شہباز شریف غزہ کے محفوظ مستقبل کیلئے بھرپور کوششیں کر رہے :ٹرمپ
لندن ،واشنگٹن (نیوز ایجنسیاں) امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی ہے ۔۔
۔ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف غزہ کے روشن اور محفوظ مستقبل کیلئے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے لندن میں نجی ٹی وی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے فلسطین امن منصوبے میں اہم پیش رفت جاری ہے ۔مارگریٹ میکلاؤڈ کے مطابق صدر ٹرمپ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ غزہ کی آئندہ حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، البتہ ہتھیار ڈالنے والوں کو ایمنسٹی دی جائے گی۔