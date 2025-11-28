صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران حراست موت پر کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا ،یہ نظام پر دھبہ:بھارتی سپریم کورٹ

سری نگر (اے پی پی ) بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حراستی تشدد اور دوران حراست ہونے والی موت پر کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا اور ۔۔

یہ نظام پر دھبہ ہے ۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ نے کہا کہ حراست میں موت ناقابل قبول ہے اور حکام کو احتساب یقینی بنانا ہوگا۔ عدالت نے تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کی رپورٹیں جمع نہ کرانے پر مرکزی حکومت اور ریاستوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور انتباہ دیا کہ تعمیل نہ ہونے پر 16 دسمبر کو پرنسپل سیکرٹریز کو طلب کیا جائے گا۔ 

 

 

