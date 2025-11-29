صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

  • دنیا میرے آگے
پاکستانی طلبا نے پاک بھارت مباحثہ دو تہائی اکثریت سے جیت لیا

لندن (مانیٹرنگ ڈیسک ) آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والا پاک بھارت مباحثہ پاکستانی طلبا نے دو تہائی اکثریت سے جیت لیا۔

دونوں ممالک کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبانے 'پاکستان کے لئے بھارتی پالیسی واقعی قومی سکیورٹی کے لیے ہے یا عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لئے سیاسی نعرہ ہے ' کے موضوع پر ہونے والے مباحثے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔سٹوڈنٹس یونین کے موجودہ صدر موسیٰ ہراج نے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی۔بھارتی طلبا مباحثے میں اٹھائے گئے سوالات کا خاطر خواہ جواب نہ دے پائے ۔ ڈیبیٹ ہال میں پاکستانی ٹیم کو 106،بھارتی ٹیم کو صرف 50 ووٹ ملے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ، اچھا وقت مختصر ہو جاتاہے: بابراعظم

تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کا فائنل آج کھیلا جائیگا

آسٹریا کو ہرا کر پرتگال نے فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ جیت لیا

اے ٹی پی چیلنجر ، اعصام الحق نے نئی تاریخ رقم کردی

پی سی بی اور اٹلی کرکٹ فیڈریشن کے مابین تاریخی معاہدہ

امریکی ویزا تنازع، ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak