تیسری دنیا کے ملکوں سے امریکا ہجرت روکیں گے :ٹرمپ
گرین کارڈ کی چھان بین ،ہراس شخص کو امریکاسے نکالیں گے جو بوجھ ہے :صدر زخمی 20سالہ خاتون اہلکار سارہ چل بسی ،دوسرے زخمی اہلکارکی حالت تشویشناک
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکاکے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں نیشنل گارڈ کے اہلکار وں پر حملے کے بعد سخت ترین امیگریشن اقدامات کا اعلان کیا ہے ،ٹرمپ نے کہا کہ وہ تمام ترقی پذیر ممالک سے امریکا کیلئے ہجرت کو مستقل طور پر معطل کر رہے ہیں جبکہ 19 ممالک سے تعلق رکھنے والے گرین کارڈ ہولڈرز کے فوری آڈٹ کے احکامات بھی جاری کر دئیے ہیں۔امریکی صدر نے یہ اعلان واشنگٹن میں 29 سالہ افغان نژاد رحمن اللہ لکنوال کے دو امریکی نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے کے واقعہ کے بعد کیاہے ۔ حملے کے نتیجے میں 20 سالہ خاتون اہلکار سارہ بیک سٹروم ہلاک اور دوسرا اہلکار شدید زخمی ہوگیا تھا جس کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھاکہ ان کی انتظامیہ تیسری دنیا کے تمام ملکوں سے ہجرت کو مستقل طور پر روک دے گی تاکہ امریکی نظام کو مکمل طور پر بحال کیا جا سکے ۔ بائیڈن دور کے غیر قانونی داخلوں کے لاکھوں کیس ختم کر دیں گے اور ہر اس شخص کو ملک سے نکال دیں گے جو امریکا کیلئے اثاثہ نہیں ہے ۔ٹرمپ نے کہاکہ وہ غیر شہریوں کے تمام وفاقی فوائد اور سبسڈیز ختم کردیں گے اور ایسے مہاجرین کی قانونی شہریت منسوخ کر دیں گے جو داخلی امن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ہم ہراُس غیر ملکی کو ملک بدر کر دیں گے جو عوام پر بوجھ ہو، سکیورٹی رسک ہو یا مغربی تہذیب کے ساتھ مطابقت نہ رکھتا ہو۔
صدر ٹرمپ نے ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سارہ بیک سٹارم قابل احترام، جوان اور شاندار انسان تھیں، نیشنل گارڈ کا دوسرا اہلکار اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی حالت تشویشناک ہے ۔ ایک امریکی سکیورٹی اہلکار نے میڈیا کو بتایاکہ نیشنل گارڈ کے دو ارکان کو گولی مارنے کے الزام میں افغان شہری پر فرسٹ ڈگری قتل کا الزام عائد کیا جائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی کی امریکی اٹارنی جینین پیرو نے حملہ آور کی شناخت 29 سالہ افغان شہری رحمن اللہ لکنوال کے طور پر کی جسے امریکی میڈیا نے سی آئی اے کے حمایت یافتہ انسداد دہشت گردی گروپ کے زیرو یونٹس کا رکن بتایا ہے ۔جینین پیرو کا ایک انٹرویو میں کہناتھاکہ یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہے ،20 سالہ سارہ بیک سٹروم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی جبکہ 24 سالہ سپاہی اینڈریو وولف اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اور ڈاکٹرز ا س کی جان بچانے میں لگے ہیں ۔