شام کے قصبہ بیت جن پر اسرائیلی حملے ،13افراد شہید
مقامی افراد کیساتھ جھڑپوں میں 6اسرائیلی فوجی زخمی ،3کی حالت تشویشناک مشرقی رفح کے علاقے میں 9فلسطینیوں کی ملبے تلے دبی لاشیں برآمد
دمشق ،غزہ (اے ایف پی)شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح میں اسرائیل کی تازہ کارروائی میں 13افراد شہیدہوگئے ، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔علاقائی ذرائع کے مطابق بیت جن میں اسرائیلی توپ خانے اور میزائل حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ مقامی افراد اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس حملے کے بعد بیٹ جن کے کئی خاندانوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل ہونا پڑا۔اسرائیلی ڈرونز اب بھی علاقے پر پرواز کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کے متحرک ہونے کے باعث شام کی سول ڈیفنس ٹیمیں زخمیوں کو بچانے کیلئے بیت جن میں داخل نہیں ہوسکیں۔اسرائیلی فوج نے ایکس پر جاری کردہ بیان میں بتایا ہے کہ جھڑپ کے دوران 6 فوجی زخمی ہوئے ، جس میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے ۔دوسری طر ف غزہ میں مشرقی رفح کے علاقے میں 9فلسطینیوں کی ملبے تلے دبی لاشیں ملی ہیں ،اسرائیلی فوج نے انہیں حما س کے جنگجو قراردیاہے ۔