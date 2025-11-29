صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

ہانگ کانگ:رہائشی کمپلیکس میں آگ سے ہلاکتیں 128 ہوگئیں ،8افرادگرفتار

ہانگ کانگ (اے ایف پی)ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگی تاریخ کی بدترین آگ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد بجھا دی گئی جبکہ آگ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 128 تک جا پہنچی جبکہ انسدادِ بدعنوانی کے ادارے نے۔۔۔

 8 افراد کو اس حادثے کی تحقیقات کیلئے حراست میں لے لیاہے ۔حکومتی ترجمان کے مطابق فائر فائٹنگ آپریشن مکمل کر لیا گیا اور کمپلیکس کو مکمل کول ڈاؤن کر دیا گیا ہے ۔ آگ لگنے سے 128 افراد ہلاک ہوچکے جبکہ 200 سے زائد لاپتہ ہیں اور 12 فائر فائٹرز سمیت 79 افراد زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے ۔ ہانگ کانگ کے انسداد بدعنوانی کے نگران ادارے نے کہا کہ گرفتارکئے گئے 7 مردوں اور ایک خاتون کے گروپ میں کنسلٹنٹس، سب کنٹریکٹرز اور پراجیکٹ کے مڈل مین شامل ہیں۔

 

 

