جاپان:ٹوکیو ایئرپورٹ پر 70 فیصد ٹوائلٹس بند، مسافر پریشان
ٹوکیو(اے ایف پی)ٹوکیوہنیڈا ایئرپورٹ پر ٹرمینل 2کے 70فیصد ٹوائلٹ ایک ساتھ خراب ہوگئے جس سے مسافروں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرناپڑااورٹوائلٹس کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں۔
ایئرپورٹ آپریٹر کے ترجمان نے بتایا کہ پلمبرنگ کے مسئلے کی وجہ سے پریشانی ہوئی اوراس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیاجارہاہے تاہم گزشتہ دوپہر تک بھی 144 میں سے 51 ٹوائلٹ خراب تھے ۔ایئرپورٹ ٹرمینل کے ترجمان نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ مسئلہ ان پمپوں میں برقی خرابی کے باعث پیدا ہوا جو ٹوائلٹس کو پانی فراہم کرتے ہیں۔