مریخ پر بجلی گرنے کے شواہد ریکارڈ چاند پر اینٹوں کا تجربہ کامیاب
پیرس ،بیجنگ(اے ایف پی ،آئی این پی ) ناسانے پہلی بار مریخ پر بجلی گرنے کے شواہد ریکارڈ کئے ہیں جبکہ چین کی پہلی تجرباتی چاند کی مٹی کی اینٹیں سپیس سٹیشن سے ایک سال کے بعد کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس آگئیں۔
ناسا کی ایک تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ ناسا کا پرسیورنس روور جو 2021 سے سرخ سیارے پر گھوم رہا ہے ، نادانستہ طور پر بجلی کی آوازیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ گرجنے والی بجلی اس سے کچھ مختلف ہے جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔دوسری طرف چین کی چاند کی سطح پر تعمیرات کیلئے بنائی گئی اینٹیں تجربے کے بعد واپس زمین پر پہنچ گئیں،یہ تجربہ نومبر 2024میں شرو ع ہواتھا۔ماہرینِ تحقیق کے مطابق اینٹوں کی حالت سخت خلائی ماحول، شدید تابکاری اور انتہائی درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے باوجود بالکل ٹھیک رہی ہے ۔