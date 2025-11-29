صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریخ پر بجلی گرنے کے شواہد ریکارڈ چاند پر اینٹوں کا تجربہ کامیاب

  • دنیا میرے آگے
مریخ پر بجلی گرنے کے شواہد ریکارڈ چاند پر اینٹوں کا تجربہ کامیاب

پیرس ،بیجنگ(اے ایف پی ،آئی این پی ) ناسانے پہلی بار مریخ پر بجلی گرنے کے شواہد ریکارڈ کئے ہیں جبکہ چین کی پہلی تجرباتی چاند کی مٹی کی اینٹیں سپیس سٹیشن سے ایک سال کے بعد کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس آگئیں۔

ناسا کی ایک تحقیق کے مطابق معلوم ہوا کہ ناسا کا پرسیورنس روور جو 2021 سے سرخ سیارے پر گھوم رہا ہے ، نادانستہ طور پر بجلی کی آوازیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ گرجنے والی بجلی اس سے کچھ مختلف ہے جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔دوسری طرف چین کی چاند کی سطح پر تعمیرات کیلئے بنائی گئی اینٹیں تجربے کے بعد واپس زمین پر پہنچ گئیں،یہ تجربہ نومبر 2024میں شرو ع ہواتھا۔ماہرینِ تحقیق کے مطابق اینٹوں کی حالت سخت خلائی ماحول، شدید تابکاری اور انتہائی درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے باوجود بالکل ٹھیک رہی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گڑھی شاہو ،گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں

پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

قصور:5سالہ بچی سے زیادتی

8منشیات فروش گرفتار ، مقدمات درج

سابقہ رنجش ،شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak