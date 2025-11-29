صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی عدالت نے فلپائن کے سابق صدر کی پیرول پر رہائی کی درخواست مسترد کر دی

ہیگ (اے ایف پی)عالمی فوجداری عدالت نے فلپائن کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹیرٹے کی پیرول پررہائی کی درخواست مسترد کر دی، جن پر منشیات کے خلاف جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام ہے۔

 صدارتی جج لوز ڈیل کارمین ایبانیز کارانزا نے دوران سماعت ریمارکس دئیے کہ 80 سالہروڈریگو ڈوٹیرٹے کی پیرول پررہائی کی درخواست مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس کے وکلا کی تجویز کردہ شرائط پیرول کی شرائط پر پوری نہیں اترتیں۔ ڈوٹیرٹے کے وکلاء نے موقف اپنایاتھاکہ خراب صحت کے ملزم کو مقدمے کی سماعت سے پہلے ضمانت دے دی جائے ۔

 

