بھارت:آسام میں ایک سے زیادہ شادیاں کرناجرم قرار،قانون منظور
ڈسپور(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو جرم قرار دیدیا۔ بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اس اقدام کو ریاست میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی جانب پہلا قدم قرار دیا۔
پہلی شادی کو چھپا کر دوسری شادی کرنے پر 10 سال قید ہوسکتی ہے اور بار بار یہ جرم کرنے پر سزا دگنی ہوجائے گی۔دوسری شادی کرنے اور کروانے والوں کو سرکاری نوکری یا مقامی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔اسی طرح دوسری شادی کروانے یا اس میں معاونت دینے والوں مثلاً گاؤں کے سرپنچ، مذہبی پیشوا، والدین یا سرپرست کو بھی 2 سال قید اور ایک لاکھ روپے سے ڈیڑھ لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔