نیپال کے 100 روپے کے نئے نوٹ پرنقشہ دیکھ کربھارت برہم
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک )بھارت نے نیپال کے 100روپے کے نئے نوٹ پراظہاربرہمی کیا ہے جس پر چھپے نقشے میں لیپولیکھ ،لمپیا دھورا اور کالاپانی کو نیپال کا حصہ دکھایاگیاہے۔۔۔
نیپا ل راسترابینک نے چینی کمپنی کو 100 روپے کے 30 کروڑ نوٹ ڈیزائن، پرنٹ، سپلائی اور ترسیل کا کام سونپا تھا۔بھارتی وزارت خارجہ کا کہناہے کہ کوئی بھی یکطرفہ اقدام زمینی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔اس نئے نوٹ کی اشاعت کیلئے منظوری مئی 2024 میں نیپالی کابینہ نے دی تھی جسے نیپال راسترا بینک نے اب متعار ف کرایا ہے ۔نیپال نے 20مئی 2020کو آئینی ترمیم کے ذریعے لمپیادھورا، لیپولیکھ اور کالاپانی کونیپال میں شامل کرنے والا نیا نقشہ جاری کیا تھا،تب بھی بھارت نے اس اقدام کو مسترد کیا تھا۔