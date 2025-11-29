صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسان کے جسم اور روح کو کپڑوں کی طرح صاف کرنیوالی ’’ہیومن واشنگ مشین ‘‘ایجاد

  • دنیا میرے آگے
انسان کے جسم اور روح کو کپڑوں کی طرح صاف کرنیوالی ’’ہیومن واشنگ مشین ‘‘ایجاد

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان کی ایک کمپنی نے انسانوں کو صاف کرنے والی ’’ہیومن واشنگ مشین ‘‘متعارف کرادی ۔کمپنی ترجمان کا کہناتھاکہ ایک کیپسول نما پوڈ میں کسی انسان کو لٹا کر ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے۔۔۔

 پھر اس انسان کو بالکل کپڑوں کی طرح لیکن بغیر گھمائے صاف کیا جاتا ہے ، اس دوران ہلکی موسیقی بھی چلتی رہتی ہے ۔ یہ مشین صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح کو بھی صاف کرتی ہے اور استعمال کے دوران صارف کے دل کی دھڑکن سمیت زندگی کی دیگر علامات کو بھی مانیٹر کرتی ہے ۔ اوساکا کے ایک ہوٹل نے پہلی مشین خرید لی ہے ، اس کی قیمت تین لاکھ 85 ہزار ڈالر رکھی گئی ہے ۔

 

