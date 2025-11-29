لڑکپن 32سال تک چلتا ہے ، انسانی دماغ کے بارے میں نیا انکشاف
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک)نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی دماغ اوسط انسانی زندگی کے دوران نشو و نما کے پانچ الگ الگ مراحل سے گزرتا ہے اور ہمارے بڑھنے ، بالغ ہونے ، بوڑھے ہونے اور انحطاط کے ساتھ اس میں پیمائش کے قابل کلیدی موڑ آتے ہیں۔
یونیورسٹی آف کیمبرج کے نیورو سائنس دانوں نے صفر سے 90 سال کی عمر کے تقریباً چار ہزار افراد کے دماغوں کا سکین کیا اوردریافت کیاکہ لڑکپن 9 سال کی عمر کے لگ بھگ شروع ہوتا ہے اور 30 سال کی عمر کے اوائل تک جاری رہتا ہے ۔تحقیق میں بتایاگیاہے کہ بچپن پیدائش سے نو سال کی عمر تک،لڑکپن نو سے 32 سال تک،بلوغت 32 سے 66 سال تک،بڑھاپا 66 سے 83 سال تک چلتا ہے جبکہ 83سال سے آگے صرف ضعیف العمری ہوتی ہے ۔