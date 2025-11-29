فوجی بغاوت ،افریقن یونین نے گنی بساؤ کی رکنیت معطل کردی
ادیس ابابا (اے ایف پی)افریقن یونین نے مغربی افریقی ملک گنی بساؤ کی رکنیت معطل کردی۔اے یو کمیشن کے چیئرمین محمو د علی یوسف نے میڈیا کو بتایاکہ۔۔۔
مغربی افریقی ملک میں اس ہفتے ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد افریقن یونین نے گنی بساؤ کو معطل کیا ہے ،اب افریقن یونین کے کسی بھی ادارے میں گنی بساؤ کا نمائندہ باقی نہیں رہے گا۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل فوج نے حکومت کا تختہ الٹ کر جنرل ہورٹا این ٹام کو ایک سال کی مدت کیلئے عبوری صدر مقررکردیاتھا،جنہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں مختصر اور خاموش تقریب میں حلف لیا۔