انڈونیشیا،تھائی لینڈ اور سری لنکا میں سیلاب ،ہلاکتیں 400تک پہنچ گئیں
میڈان ،انڈونیشیا(اے ایف پی)جنوبی ایشیا کے تین ممالک تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سری لنکا میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچادی۔۔۔
جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 400کے قریب جاپہنچی ہے ۔تینوں ممالک میں بڑے پیمانے پر انفرا سٹرکچر متاثر ہوا ہے اور سینکڑوں خاندان بے گھر ہوکر عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہوگئے ہیں۔تھائی لینڈ میں 145،سری لنکا میں 69اورانڈونیشیا میں 174اموات ہوئیں ۔ملائیشیا، فلپائن اور ویتنام میں بھی شدیدبارشوں کے باعث سیلابی صورتحال کاسامناہے ۔