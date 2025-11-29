ترکیہ :حکومت مخالف مظاہروں کے الزام میں گرفتار 87افراد بری
استنبول (اے ایف پی)ترکیہ کی ایک عدالت نے استنبول کے مقبول میئر کو مارچ میں جیل بھیجنے پر حکومت مخالف مظاہروں میں شامل ہونے کے الزام میں گرفتار 87 افراد کو بری کر دیا۔
ملزم جن میں زیادہ تر نوجوان اور طالب علم تھے ، ان کو مارچ کے آخر میں استنبول کے اپوزیشن میئر اکریم امام اوغلو کی حمایت میں مظاہروں کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ استنبول کی مرکزی کاگلیان کورٹ ہاؤس میں سماعت کے دوران جج نے کہا مدعا علیہان کیخلاف جرم ثابت نہیں ہوسکا ،ملزموں کے اہل خانہ نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔