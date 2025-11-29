صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ :حکومت مخالف مظاہروں کے الزام میں گرفتار 87افراد بری

  • دنیا میرے آگے
ترکیہ :حکومت مخالف مظاہروں کے الزام میں گرفتار 87افراد بری

استنبول (اے ایف پی)ترکیہ کی ایک عدالت نے استنبول کے مقبول میئر کو مارچ میں جیل بھیجنے پر حکومت مخالف مظاہروں میں شامل ہونے کے الزام میں گرفتار 87 افراد کو بری کر دیا۔

 ملزم جن میں زیادہ تر نوجوان اور طالب علم تھے ، ان کو مارچ کے آخر میں استنبول کے اپوزیشن میئر اکریم امام اوغلو کی حمایت میں مظاہروں کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ استنبول کی مرکزی کاگلیان کورٹ ہاؤس میں سماعت کے دوران جج نے کہا مدعا علیہان کیخلاف جرم ثابت نہیں ہوسکا ،ملزموں کے اہل خانہ نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان کیساتھ جنگ بندی برقرار نہیں:پاکستانی سکیورٹی فورسز پوری طرح چوکس ہماری فوجی تیاری مضبوط،سعودی ثالثی کی پیشکش سے آگاہ نہیں:ترجمان دفتر خارجہ

بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس رعایت کیلئے کام شروع،سپرٹیکس کے مرحلہ وار خاتمے کا فیصلہ

بغیر پارکنگ شادی ہال ختم،5ماڈل سڑکوں پر چنگ چی کا داخلہ بند:ہر چیز ٹھیک مگر ٹریفک کا برا حال ،مریم نواز

عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پرسینیٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج:علیمہ کی عدالت میں درخواست

’’نومبر کے بعد دسمبر میں عمران کی ملاقاتیں بحال ‘‘

مسائل کا حل مذاکرات ،سپیکرسے اپوزیشن ارکان کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak