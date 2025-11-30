آئی ایم ایف سالانہ رپورٹ بھارت کو دوسرے کم ترین درجہ پر رکھتے ہوئے سی گریڈ دیدیا
نئی دہلی (اے پی پی)عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف)نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو دوسرے کم ترین درجے پر رکھتے ہوئے سی گریڈ دے دیا۔
آئی ایم ایف نے بھارت کے معاشی ڈیٹا کو انتہائی پرانا اور ناقص قرار دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں کہا سی گریڈ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت کے پاس دستیاب ڈیٹا میں خامیاں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی معیشت کے ڈیٹا میں خامیاں معاشی نگرانی کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں،ڈیٹا میں کمزوریاں برقرار ہونے کے باعث بھارت کے قومی کھاتوں کو مسلسل دوسرے سال سی گریڈ دیا گیا ہے۔