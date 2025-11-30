روس کا بڑا آئل ٹرمینل ڈرون حملے کے بعد بند
ماسکو(اے ایف پی)روس کے کیسپین پائپ لائن کنسورشیم کے ایک بڑے آئل ٹرمینل کو ہفتے کو ڈرون حملے کے بعد بند کر دیا گیا۔
یہ پائپ لائن قازقستان سے شروع ہو کر عالمی سطح پر تیل کی تقریباً ایک فیصد سپلائی فراہم کرتی ہے ۔ادھر یوکرین نے بحیرہ اسود میں دو تیل بردار جہازوں پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کرلی ۔ یوکرینی سکیورٹی ذرائع کے مطابق ’’ویرات‘‘ اور ’’کائروس‘‘ نامی جہاز خفیہ طور پر روسی پابندی شدہ تیل لے جا رہے تھے ۔ ادھر یوکرین پر روسی ڈرون اور میزائل حملوں میں 3افراد ہلاک اور 28زخمی ہو گئے جبکہ چھ لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے ۔