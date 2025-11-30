صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی ساختہ جدید جنگی جہاز بحریہ کے حوالے کر دیا:ایران

  • دنیا میرے آگے
ملکی ساختہ جدید جنگی جہاز بحریہ کے حوالے کر دیا:ایران

تہران(دنیا مانیٹرنگ)ایران نے کہا ہے کہ گزشتہ سال مرمت کےدوران ڈوب جانے والا ملکی ساختہ جنگی جہاز سہند ڈسٹرائر بحالی کے بعد بحریہ میں شامل کر دیا گیا۔

 اس کے ساتھ ہی کردستان نامی ’’فلوٹنگ بیس‘‘ کو بھی بحریہ کا حصہ بنا لیا گیا ہے ۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس اقدام کا مقصد بحری جنگی صلاحیت میں اضافہ، اسٹریٹجک رسائی بڑھانا اور بین الاقوامی پانیوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے ۔ جنگی جہاز سہند ڈسٹرائر میں ہیلی کاپٹر ڈیک، ٹورپیڈو لانچر، اینٹی ایئرکرافٹ اور اینٹی شپ گنیں، سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سمیت الیکٹرانک وارفیئر سسٹم موجود ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak