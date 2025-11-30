ملکی ساختہ جدید جنگی جہاز بحریہ کے حوالے کر دیا:ایران
تہران(دنیا مانیٹرنگ)ایران نے کہا ہے کہ گزشتہ سال مرمت کےدوران ڈوب جانے والا ملکی ساختہ جنگی جہاز سہند ڈسٹرائر بحالی کے بعد بحریہ میں شامل کر دیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی کردستان نامی ’’فلوٹنگ بیس‘‘ کو بھی بحریہ کا حصہ بنا لیا گیا ہے ۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس اقدام کا مقصد بحری جنگی صلاحیت میں اضافہ، اسٹریٹجک رسائی بڑھانا اور بین الاقوامی پانیوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے ۔ جنگی جہاز سہند ڈسٹرائر میں ہیلی کاپٹر ڈیک، ٹورپیڈو لانچر، اینٹی ایئرکرافٹ اور اینٹی شپ گنیں، سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سمیت الیکٹرانک وارفیئر سسٹم موجود ہیں۔