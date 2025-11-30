امریکی ریاست ٹیکساس میں بم بنانے کا دعویٰ کرنیوالا افغان شہری گرفتار
ٹیکساس (دنیا مانیٹرنگ)امریکی ریاست ٹیکساس میں بم بنانے کا دعویٰ کرنے والے افغان شہری محمد داؤد الوک زئی کو گرفتار کرلیا گیا۔
ملزم کو ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سکیورٹی نے حراست میں لیا اور اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے ۔امریکی میڈیا کے مطابق گرفتار شخص آپریشن الائیز ویلکم کے تحت امریکا لایا گیا تھا۔ محمد داؤد کو 7 ستمبر 2022 کو امریکا میں گرین کارڈدیا گیا تھا۔ گرفتار شخص نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک بم بنا رہا ہے اور وہ فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائے گا۔