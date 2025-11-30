صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیوٹن کا اگلے ماہ دورہ بھارت دفاعی معاملات پرکوئی بڑا اعلان متوقع نہیں:بھارتی سیکرٹری دفاع

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)روسی صدر پیوٹن اگلے ماہ 4 سے 5 دسمبر کو بھارت کا دورہ کر یں گے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار نے کہا کہ پیوٹن کے اس دورے میں دفاعی معاملات پرکوئی بڑا اعلان متوقع نہیں۔

بھارتی سیکرٹری دفاع نے کہا دورے کے دوران ایس400 سسٹم پر بھی کوئی پیشرفت متوقع نہیں البتہ بھارتی حکومت روس سے ایس400 سسٹم کی ترسیل میں تاخیرپر وضاحت مانگے گی۔راجیش کمار کا کہنا تھا روسی صدر سے اضافی ایس 400 یونٹس کے آرڈر دینے پر بات ہوسکتی ہے ۔

 

