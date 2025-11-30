پیوٹن کا اگلے ماہ دورہ بھارت دفاعی معاملات پرکوئی بڑا اعلان متوقع نہیں:بھارتی سیکرٹری دفاع
نئی دہلی(دنیا مانیٹرنگ)روسی صدر پیوٹن اگلے ماہ 4 سے 5 دسمبر کو بھارت کا دورہ کر یں گے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار نے کہا کہ پیوٹن کے اس دورے میں دفاعی معاملات پرکوئی بڑا اعلان متوقع نہیں۔
بھارتی سیکرٹری دفاع نے کہا دورے کے دوران ایس400 سسٹم پر بھی کوئی پیشرفت متوقع نہیں البتہ بھارتی حکومت روس سے ایس400 سسٹم کی ترسیل میں تاخیرپر وضاحت مانگے گی۔راجیش کمار کا کہنا تھا روسی صدر سے اضافی ایس 400 یونٹس کے آرڈر دینے پر بات ہوسکتی ہے ۔