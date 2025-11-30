امریکا نے تمام پناہ گزین درخواستوں پر فیصلے روک دئیے
امریکا میں مقیم افغانوں کی ٹرمپ سے امیگریشن درخواستیں نہ روکنے کی اپیل ٹرمپ نے وینزویلا اور اطراف کی فضائی حدود مکمل بند کرنے کی دھمکی دیدی
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکا نے کہا ہے کہ تمام پناہ گزین درخواستوں پر فیصلے روک دئیے گئے ہیں، ٹرمپ نے غیر ملکیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے ۔ یہ فیصلہ رواں ہفتے واشنگٹن میں افغان شہری کی جانب سے دو نیشنل گارڈ اہلکاروں پر حملے کے بعد سامنے آیا، جس میں ایک اہلکار ہلاک ہو گئی۔یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے ڈائریکٹر جوزف ایڈلو نے کہا کہ تمام پناہ گزین درخواستوں کو اس وقت تک روکا گیا ہے جب تک ہر غیر ملکی کی مکمل جانچ اور سکریننگ یقینی نہ ہو جائے۔
واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر فائرنگ کے بعد امریکا میں مقیم افغان برادری نے صدر ٹرمپ سے واقعے کی بنیاد پر افغانوں کی امیگریشن درخواستیں نہ روکنے کی اپیل کردی۔امریکن افغان کمیونٹی نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے فائرنگ کو ایک فرد کا مجرمانہ عمل قرار دیا، بیان میں کہا کہ یہ واقعہ کسی کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کرتا۔دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا اور اطراف کی فضائی حدود مکمل بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ نے کہا تمام ایئر لائنز، پائلٹس، منشیات فروش اور انسانی سمگلرز وینزویلا اور اس کے اطراف کی فضائی حدود کو بند سمجھیں۔میڈیا رپورٹس کے مطابق ستمبر سے اب تک کیریبئن میں کشتیوں پر امریکی حملوں سے 83 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔