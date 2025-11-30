غزہ:ڈرون حملہ ،لکڑیاں اکٹھی کرتے 2 بھائی شہید
اٹلی میں اخبار لا اسٹامپا کے دفتر پر مظاہرین کا حملہ ،فری فلسطین کے نعرے
غزہ (اے ایف پی،رائٹرز)غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے مشرقی علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے میں دو بھائی 10 سالہ فادی ابو عاسی اور 12 سالہ گوما ابو عاسی شہید ہو گئے ۔جب اسرائیلی ڈرون نے ان پر فائر کیا تو اس وقت دونوں بھائی وہیل چیئر پر بیٹھے والد کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے ۔ محمد ابو عاسی کا جنازے کے دوران کہنا تھا وہ تو بچے تھے ۔ انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ نہ میزائل تھے ، نہ بم۔ بس اپنے معذور باپ کے لیے آگ جلانے کو لکڑیاں لا رہے تھے ۔
غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان دو سال سے جاری جنگ میں شہادتوں کی تعداد 70ہزار 100تک پہنچ گئی ہے۔اٹلی میں معروف اخبار ’’لا اسٹامپا ‘‘کے دفتر پر مشتعل مظاہرین کا حملہ ،فری فلسطین کے نعرے لگائے ،مظاہرین نے صحافیوں پر دہشتگردی کے الزام بھی لگائے ، اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی، اپوزیشن لیڈر ایلی شلائن اور صدر سرجیو متاریلا نے واقعے کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا۔ اخبار کے مطابق بجٹ منصوبوں کے خلاف مظاہرے میں شامل تقریباً سو افراد دفتر میں داخل ہوئے ، قیمتی دستاویزات پھاڑ ڈالیں اور دیواروں پر ‘‘فری فلسطین’’ سمیت مختلف نعرے تحریر کیے ۔