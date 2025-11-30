ترک صدر سے ملاقات
استنبول (اے پی پی) وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ترک صدر رجب طیب ا ردوان سے ملاقات کی ، ملاقات میں دونوں رہنمائو ں نے وزیر اعظم شہباز شریف کیلئے نیک خواہشات کا تبادلہ کیا۔۔۔
اور دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون کے امور پر بات چیت کی، وزیرمملکت داخلہ نے وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر ترک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہزاروں نئی سکیورٹی گاڑیوں کی فراہمی کی اہم تقریب میں پاکستان کے خصوصی نمائندے کے طور پر شرکت کی۔اس موقع پر ترکیہ کے داخلی سلامتی کے نظام کی مضبوطی کے لئے 9200نئی سکیورٹی گاڑیاں قانون نافذ کرنے والے ترک اداروں، بشمول جینڈرمیری، پولیس اور کوسٹ گارڈ کو فراہم کی گئیں۔