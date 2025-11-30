صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترک صدر سے ملاقات

  • دنیا میرے آگے
ترک صدر سے ملاقات

استنبول (اے پی پی) وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے ترک صدر رجب طیب ا ردوان سے ملاقات کی ، ملاقات میں دونوں رہنمائو ں نے وزیر اعظم شہباز شریف کیلئے نیک خواہشات کا تبادلہ کیا۔۔۔

 اور دونوں ممالک کے درمیان جاری تعاون کے امور پر بات چیت کی، وزیرمملکت داخلہ نے وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر ترک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہزاروں نئی سکیورٹی گاڑیوں کی فراہمی کی اہم تقریب میں پاکستان کے خصوصی نمائندے کے طور پر شرکت کی۔اس موقع پر ترکیہ کے داخلی سلامتی کے نظام کی مضبوطی کے لئے 9200نئی سکیورٹی گاڑیاں قانون نافذ کرنے والے ترک اداروں، بشمول جینڈرمیری، پولیس اور کوسٹ گارڈ کو فراہم کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak