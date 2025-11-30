صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے اپنی دوست سے شادی کرلی

  • دنیا میرے آگے
آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے اپنی دوست سے شادی کرلی

سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئے ، 62سالہ انتھونی البانیز نے ہفتے کو کینبرا میں واقع سرکاری رہائشگاہ دی لاج میں ایک مختصر اور نجی تقریب میں اپنی دوست جوڈی ہیڈن سے شادی کی۔

 وہ ملک کے پہلے وزیراعظم بن گئے جنہوں نے اس عہدے پر رہتے ہوئے شادی کی ہے ۔تقریب میں صرف قریبی رشتہ داروں اور چند دوستوں نے شرکت کی ۔شادی کے بعد وہ پیر سے پانچ روزہ ہنی مون پر آسٹریلیا کے مختلف علاقوں کا سفر کریں گے ۔واضح رہے البانیز نے مئی 2025 میں ہونے والے انتخابات میں دوبارہ تین سالہ مدت کے لیے کامیابی حاصل کی تھی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak