آسٹریلوی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے اپنی دوست سے شادی کرلی
سڈنی(اے ایف پی)آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البانیز رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئے ، 62سالہ انتھونی البانیز نے ہفتے کو کینبرا میں واقع سرکاری رہائشگاہ دی لاج میں ایک مختصر اور نجی تقریب میں اپنی دوست جوڈی ہیڈن سے شادی کی۔
وہ ملک کے پہلے وزیراعظم بن گئے جنہوں نے اس عہدے پر رہتے ہوئے شادی کی ہے ۔تقریب میں صرف قریبی رشتہ داروں اور چند دوستوں نے شرکت کی ۔شادی کے بعد وہ پیر سے پانچ روزہ ہنی مون پر آسٹریلیا کے مختلف علاقوں کا سفر کریں گے ۔واضح رہے البانیز نے مئی 2025 میں ہونے والے انتخابات میں دوبارہ تین سالہ مدت کے لیے کامیابی حاصل کی تھی۔