سیلفی سے عمر کی تصدیق، اے آئی ٹیکنالوجی کی دنیا بھر میں مقبولیت

لندن(اے ایف پی)حکومتوں کی آن لائن مواد پر سخت نگرانی کے درمیان اے آئی پر مبنی عمر کی تصدیق کی ٹیکنالوجی کا کاروبار پھل پھول رہا ہے۔

 صارف صرف سیلفی لیتے ہیں اور ایک منٹ میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ آیا وہ قانونی عمر کے مطابق ہیں یا نہیں۔ آسٹریلیا میں 10 دسمبر سے سوشل میڈیا پر 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے پابندی کے نفاذ میں یہ ٹیکنالوجی مفید ثابت ہو رہی ہے ۔ لندن میں اسٹارٹ اپ یوٹی کے سی ای او رابن ٹومبس کے مطابق الگورتھم اب اصلی اور جعلی چہروں میں فرق کرنے اور عمر درست اندازے لگانے میں بہت ماہر ہے ۔

