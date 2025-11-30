ایئربس کا سافٹ ویئر اپ گریڈ پروازیں معمول پر آ گئیں
پیرس(اے ایف پی)یورپی طیارہ ساز کمپنی ایئربس نے فوری طور پر طیاروں کا سافٹ ویئر اپ گریڈ کر دیا جس کے بعد اے 320 طیاروں کی پروازیں معمول پر آگئیں۔
کمپنی نے گزشتہ جمعہ کو خبردار کیا تھا کہ6ہزار طیارے فوری اپ گریڈ کے بغیر اڑان نہیں بھر سکتے ، جس کے بعد فضائی خلل کے خدشات پیدا ہو گئے تھے ۔ یورپ کی بڑی ایئرلائنز نے بتایا کہ پروازوں کی منسوخی نہ ہونے کے برابر رہی، جبکہ لاطینی امریکا اور ایشیا میں صورتحال پیچیدہ رہی،امریکا میں 500جبکہ جاپان میں60پروازیں متاثر ہوئیں ۔