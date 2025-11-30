برطانیہ:سیاسی پناہ گزینوں کے ٹیکسی استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ
لندن (دنیا مانیٹرنگ) برطانوی حکومت نے سیاسی پناہ گزینوں کے ٹیکسی کے استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ سیاسی پناہ گزین فروری سے میڈیکل اپائنٹمنٹکے لیے ٹیکسی استعمال نہیں کرسکیں گے۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق سیاسی پناہ گزین طویل فاصلوں کے لیے ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں، ایک پناہ گزین نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ کے لیے ٹیکسی سے 250 میل کا سفر کیا۔ اس پر ہوم آفس کو 600 پاؤنڈ ادا کرنا پڑے ۔حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے سالانہ 15.8ملین پاؤنڈ خرچ ہوئے ، پناہ گزینوں کے ٹرانسپورٹ نظام میں اب تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ہوم سیکریٹری شبانہ محمود کا کہنا ہے کہ پناہ گزین صرف غیرمعمولی حالات میں ٹیکسی استعمال کرسکیں گے ، دائمی بیماریوں میں مبتلا، معذور افراد اور حاملہ خواتین پابندی سے مستثنیٰ ہونگی۔