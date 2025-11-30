دہلی ہائیکورٹ :یاسین ملک کو طبی سہولیات فراہم کرنیکی ہدایت
مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوج کا جے سی او دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک
دہلی،جموں (اے پی پی)دہلی ہائیکورٹ نے تہاڑ جیل حکام کو جے کے ایل ایف کے نظر بند سربراہ محمدیاسین ملک کو علاج معالجے کی مناسب سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے ۔ عدالت نے دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں داخل کرانے کے حوالے سے دائر یاسین ملک کی عرضداشت پر کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا پر مشتمل ہائیکورٹ کے یک رکنی بنچ نے کہا اگر جیل کے اندر علاج کی بہتر سہولت دستیاب نہیں ہے تو انہیں ایسے ہسپتال لے جانا چاہیے جہاں سہولیات موجود ہوں۔واضح رہے محمد یاسین ملک دل اور گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں ۔دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں تعینات بھارتی فوج کے جونیئر کمیشنڈ آفیسر (جے سی او) طالب حسین کو ایک پوسٹ پر دوران دیوٹی دل کا دورہ پڑا جس کے نتیجے میں وہ موقع پرہی چل بسا۔