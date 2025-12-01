صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی ایشیا : سمندری طوفان ، ہلاکتیں 951 سے متجاوز

  • دنیا میرے آگے
انڈونیشیا 442،تھائی لینڈ 170،سری لنکا میں 334افراد ہلاک ہو چکے 40 لاکھ افراد متاثر ، سری لنکا میں پاکستان کی امدادی سرگرمیاں جاری

جکارتہ،بینکاک،کولمبو،ہنوئی (اے ایف پی) جنوبی ایشیا کے ممالک انڈونیشیا، تھائی لینڈ ،ملائشیا،ویتنام اور سری لنکا میں سمندری طوفان اور ایک ہفتے سے جاری شدید بارشوں ، لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 951 سے بڑھ گئی، جبکہ 40 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انڈونیشیا میں 442، تھائی لینڈ میں 170،سری لنکا میں 334 ، ملائشیا میں دو، ویتنام میں 3افراد ہلاک ہوئے۔ سری لنکا میں 400سے زائد جبکہ انڈونیشیا میں 402 افراد لاپتا ہیں،سری لنکا میں سائیکلون ڈٹوا دو دہائیوں کی سب سے شدید قدرتی آفت ہے ۔ 13لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے ، بھارتی اور پاکستانی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں شامل ہیں، جبکہ جاپان نے بھی مدد کا وعدہ کیا ہے ۔ دیہات کی سڑکیں بند اور گھروں میں کیچڑ جمع ہونے سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات برقرار ہیں۔دوسری جانب سری لنکا میں تباہی پھیلانے کے بعد سمندری طوفان کا آ ئندہ 24گھنٹوں میں بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے ۔طوفان کے زیر اثر بھارتی ریاست تامل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آگئے جبکہ 50 سے زائد پروازیں بھی منسوخ ہوگئیں۔

