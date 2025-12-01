کرپشن : نیتن یاہو نے صدارتی معافی کی درخواست جمع کرا دی
6سال سے جاری مقدمات قومی تقسیم بڑھا رہے ، ملکی مفاد مقدم :اسرائیلی وزیراعظم اسرائیلی فوج کا رفح میں سرنگوں سے نکلنے والے 4فلسطینی جنگجوؤں کو شہید کرنیکا دعویٰ
یروشلم،غزہ (اے ایف پی)اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے خلاف جاری بدعنوانی مقدمات سے متعلق صدارتی معافی کی باضابطہ درخواست جمع کرا دی ہے ۔ نیتن یاہو نے کہا چھ سال سے جاری مقدمات قومی تقسیم بڑھا رہے ہیں ،انہیں ملکی مفاد مقدم ہے ۔ حال ہی میں امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی صدر کو خط لکھ کر نیتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست کی تھی۔ یاد رہے نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ پر ارب پتی شخصیات سے مہنگے تحائف کے بدلے سیاسی فوائد دینے اور میڈیا کوریج بہتر کرنے کی کوششوں کے الزامات بھی عائد ہیں۔
اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رفح میں زمینی سرنگوں سے نکلنے والے چار فلسطینی جنگجوؤں کو شہید کر دیا ۔ فوج کے مطابق مشرقی رفح میں آپریشن جاری ہے ۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ کی سرنگوں میں درجنوں حماس جنگجو پھنسے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 60 سے 80 کے درمیان ہو سکتی ہے ۔ جمعہ کو 30 سے زائد جنگجوؤں کی شہادت کی بھی تصدیق کی گئی تھی۔ مصر غزہ کیلئے ایک نئی پوسٹ وار سکیورٹی فورس کے قیام کے لیے سینکڑوں فلسطینی پولیس اہلکاروں کو تربیت دے رہا ہے ۔ منصوبے کے تحت پانچ ہزار اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی، جن میں سے پہلے گروپ کی تربیت مارچ میں قاہرہ میں مکمل ہو گی ۔ تربیت یافتہ اہلکار غزہ کے رہائشی ہوں گے اور فلسطینی اتھارٹی کی تنخواہ پر کام کریں گے ۔