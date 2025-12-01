صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس، تشویشناک : مولانا مدنی

  • دنیا میرے آگے
بھارت کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس، تشویشناک : مولانا مدنی

خاص طبقے کی بالادستی ، دوسرے طبقے کو بے بس کرنیکی منظم کوششیں جا ری ہیں آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور تبلیغ کی اجازت دی :صدر جمعیت علما ہند

نئی دہلی(این این آئی)جمعیت علمائے ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا ہے کہ بھارت کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور تشویشناک ہے جہاں ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر محروم کرنے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس اور اسلامی شعائر کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔

مولانا محمود اسعد مدنی نے بھوپال میں جمعیت علمائے ہند کی مجلس منتظمہ کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ۔ لیکن اس قانون میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جارہا ہے ۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل جرم اور سزا کا سبب بن جائے ۔ دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر ہندو دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے ۔ ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ ہی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ سماج کو ایک خاص مذہبی سمت کی طرف دھکیلا جارہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چار صدی پرانے سپین کے سکے کا نیلامی کا نیا ریکارڈ

20ممالک کے 104 سکائی ڈائیورز کا ریکارڈ ساز مظاہرہ

برطانیہ کا دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

ہیومن واشنگ مشین باضابطہ طور پر فروخت کیلئے پیش

گلہری کی شرارتوں نے نوجوان کو ’’ڈزنی پرنسز‘‘ بنا دیا

پک اپ ٹرک کے پیچھے لکیریں کیوں بنی ہوتی ہیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak