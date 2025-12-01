بھارت کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس، تشویشناک : مولانا مدنی
خاص طبقے کی بالادستی ، دوسرے طبقے کو بے بس کرنیکی منظم کوششیں جا ری ہیں آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور تبلیغ کی اجازت دی :صدر جمعیت علما ہند
نئی دہلی(این این آئی)جمعیت علمائے ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کہا ہے کہ بھارت کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور تشویشناک ہے جہاں ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر محروم کرنے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس اور اسلامی شعائر کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔
مولانا محمود اسعد مدنی نے بھوپال میں جمعیت علمائے ہند کی مجلس منتظمہ کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ۔ لیکن اس قانون میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جارہا ہے ۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل جرم اور سزا کا سبب بن جائے ۔ دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر ہندو دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے ۔ ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ ہی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ سماج کو ایک خاص مذہبی سمت کی طرف دھکیلا جارہا ہے۔