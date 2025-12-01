صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کی وینزویلین صدر کو روس یا کسی اور ملک جانے کی پیشکش

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی سینیٹر مارک وین ملن نے کہا ہے کہ امریکا نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو روس یا کسی اور ملک جانے کا موقع دینے کی پیشکش کی ہے۔

چند روز قبل صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی فضائی حدود کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی ، تاہم امریکی صدر کا کہنا تھا زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فضائی حملوں میں مبینہ منشیات بردار کشتیوں کو نشانہ بنا کر درجنوں افراد ہلاک کیے جا چکے ۔ واشنگٹن مادورو پر منشیات سمگلنگ اور دہشت کے ذریعے اقتدار برقرار رکھنے کا الزام لگاتا ہے۔

