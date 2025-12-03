ٹرمپ کا ہونڈوراس الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام
ٹیگوسیگلپا ،واشنگٹن(اے ایف پی)ٹرمپ نے ہونڈوراس کے صدارتی الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔۔۔
امریکی صدر نے ہونڈوراس کے الیکشن حکام پر صدارتی انتخاب کے نتائج بدلنے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے ۔ 30 نومبر کے انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق مقابلہ انتہائی کانٹے دار ہے ،حکام نے اسے حتمی قرار دینے سے انکار کیا ہے ۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ اگر نتائج میں تبدیلی کی گئی تو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے دائیں بازو کے امیدوار ناصری اسفورا کی حمایت کی ہے ۔ ہونڈوراس کے عوام اب تک سرکاری اعلان کے منتظر ہیں جبکہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے ۔دوسری جانب سابق ہونڈوراس صدر خوان اورلینڈو ہرنانڈیز کو صدر ٹرمپ کی معافی کے بعد امریکی جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ہرنانڈیز پر 400 ٹن کوکین سمگل کرنے کا الزام تھا۔ ان کی رہائی ایسے وقت ہوئی جب ٹرمپ کی حکومت کیریبین میں مشتبہ ڈرگ بیڑوں پر حملے کر رہی ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق ہرنانڈیز کی رہائی نے ٹرمپ کی لاطینی امریکا میں ڈرگ کے خلاف جنگ پر مبنی پالیسی میں تضاد پیدا کر دیا۔