سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع

ریاض(اے ایف پی)سعودی عرب نے 2026 کا قومی بجٹ منظور کر لیا ، 165 ارب ریال خسارہ متوقع ہے ۔۔۔

وزارت خزانہ کے مطابق اگلے سال اخراجات کیلئے 1کھرب313ارب ریال کا تخمینہ ہے جبکہ آمدن 1کھرب 147ارب ریال رہے گی۔ خسارہ جی ڈی پی کے 3اعشاریہ 3 فیصد کے برابر ہوگا جو 2025 کے 5اعشاریہ 3فیصد سے کم ہے ۔ وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا خسارہ پالیسی فیصلہ ہے ، حکومت تیل پر انحصار کم کرنے ، سرمایہ کاری بڑھانے اور معاشی تنوع کے منصوبوں پر بھاری سرمایہ لگا رہی ہے ۔ 

 

پاکستان

اقلیتوں کے حقوق، قومی کمیشن کا بل منظور : پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی شدید نعرے بازی، قیدی نمبر804 کو کچھ نہیں ہوگا : وزیر قانون

ہفتے کے اندر نوٹیفکیشن، ‘‘ایک صفحہ’’ پہلے سے زیادہ مضبوط، 28 ویں ترمیم پر کام جاری : رانا ثنا اللہ

سندھ، بلوچستان ہائیکورٹس کے چیف جسٹس مقرر، جسٹس گل حسن سپریم کورٹ کا مستقل جج : جوڈیشل کمیشن

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی : مریم نواز کی بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہمی

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کا کم عمر ڈرائیورز کیخلاف مقدمات، گرفتاریاں روکنے کا حکم

پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کو پتنگ بازی کی اجازت دینے کا اختیار، آرڈیننس جاری

