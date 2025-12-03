سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع
ریاض(اے ایف پی)سعودی عرب نے 2026 کا قومی بجٹ منظور کر لیا ، 165 ارب ریال خسارہ متوقع ہے ۔۔۔
وزارت خزانہ کے مطابق اگلے سال اخراجات کیلئے 1کھرب313ارب ریال کا تخمینہ ہے جبکہ آمدن 1کھرب 147ارب ریال رہے گی۔ خسارہ جی ڈی پی کے 3اعشاریہ 3 فیصد کے برابر ہوگا جو 2025 کے 5اعشاریہ 3فیصد سے کم ہے ۔ وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا خسارہ پالیسی فیصلہ ہے ، حکومت تیل پر انحصار کم کرنے ، سرمایہ کاری بڑھانے اور معاشی تنوع کے منصوبوں پر بھاری سرمایہ لگا رہی ہے ۔