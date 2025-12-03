مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں ، 2فلسطینی شہید
اسرائیل کو غزہ میں آخری دو یرغمالیوں میں سے ایک کی لاش موصول ہو گئی بیروت کے ساحل پرپوپ لیو کی صدارت میں اجتماع،ڈیڑھ لاکھ افراد شریک
غزہ،یروشلم(اے ایف پی)اسرائیلی پولیس نے بتایا کہ انہیں غزہ میں ہلاک ہونے والے آخری دو یرغمالیوں میں سے ایک کی باقیات موصول ہو گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا یرغمالی کے تابوت کو نیشنل سنٹر آف فارنزک میڈیسن منتقل کیا گیا ہے تاکہ شناخت کی جا سکے ۔اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں دو الگ الگ کارروائیوں میں دو فلسطینی نوجوان شہید کر دئیے ۔شہدا کی عمر 17 اور 18 سال بتائی گئی ہے ۔ مغربی کنارے میں تشدد جاری ہے اور اسرائیل اور فلسطینیوں میں جھڑپیں معمول کا حصہ بن گئی ہیں۔لبنانی حکام کے اعداد و شمار کے مطابق بیروت کے ساحل پر پوپ لیو کی صدارت میں ایک عوامی اجتماع میں تقریباًڈیڑھ لاکھ افراد شریک ہوئے ،یہ تقریب پوپ کے تین روزہ دورے کے آخری دن منعقد ہوئی۔ ہزاروں افراد صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے ۔ پوپ نے لبنان کی موجودہ مشکلات کے تناظر میں امن اور اتحاد کا پیغام دیا۔