ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل
ٹوکیو(اے ایف پی)جاپانی وزیراعظم سانائے تاکائچی نے سعودی عرب کے زیر اہتمام اقتصادی فورم میں شرکا سے "اپنے منہ بند رکھو" کہہ کر سب کو چونکا دیا، لیکن وہ دراصل بدتمیزی نہیں کر رہی تھیں۔۔
بلکہ ایک مشہور مانگا (جاپانی کامک) کا مکالمہ دہرا رہی تھیں۔تاکائچی نے ٹوکیو میں ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا 2025 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہامجھے معلوم ہے کہ جاپانی مانگا اور اینیمی سعودی عرب میں بے حد مقبول ہیں، لیکن آج میں اپنی تقریر کا اختتام اٹیک آن ٹائٹن کی ایک مشہور لائن سے کرنا چاہوں گی ’’اپنے منہ بند رکھو اور مجھ پر سب کچھ لگا دو،‘‘ وزیراعظم نے کہا کہ جاپانی معیشت تیسرے سہ ماہی میں سکڑ چکی ہے اس لیے بیرونی سرمایہ کاری ناگزیر ہے ۔ کانفرنس میں سافٹ بینک کے بانی ماسایوشی سون نے اعتراف کیا کہ اوپن اے آئی میں مزید سرمایہ کاری کیلئے این ویڈیا کے شیئرز بیچتے ہوئے وہ رو پڑے ۔