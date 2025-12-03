صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

  • دنیا میرے آگے
ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپانی وزیراعظم سانائے تاکائچی نے سعودی عرب کے زیر اہتمام اقتصادی فورم میں شرکا سے "اپنے منہ بند رکھو" کہہ کر سب کو چونکا دیا، لیکن وہ دراصل بدتمیزی نہیں کر رہی تھیں۔۔

 بلکہ ایک مشہور مانگا (جاپانی کامک) کا مکالمہ دہرا رہی تھیں۔تاکائچی نے ٹوکیو میں ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا 2025 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہامجھے معلوم ہے کہ جاپانی مانگا اور اینیمی سعودی عرب میں بے حد مقبول ہیں، لیکن آج میں اپنی تقریر کا اختتام اٹیک آن ٹائٹن کی ایک مشہور لائن سے کرنا چاہوں گی ’’اپنے منہ بند رکھو اور مجھ پر سب کچھ لگا دو،‘‘ وزیراعظم نے کہا کہ جاپانی معیشت تیسرے سہ ماہی میں سکڑ چکی ہے اس لیے بیرونی سرمایہ کاری ناگزیر ہے ۔ کانفرنس میں سافٹ بینک کے بانی ماسایوشی سون نے اعتراف کیا کہ اوپن اے آئی میں مزید سرمایہ کاری کیلئے این ویڈیا کے شیئرز بیچتے ہوئے وہ رو پڑے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اقلیتوں کے حقوق، قومی کمیشن کا بل منظور : پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی شدید نعرے بازی، قیدی نمبر804 کو کچھ نہیں ہوگا : وزیر قانون

ہفتے کے اندر نوٹیفکیشن، ‘‘ایک صفحہ’’ پہلے سے زیادہ مضبوط، 28 ویں ترمیم پر کام جاری : رانا ثنا اللہ

سندھ، بلوچستان ہائیکورٹس کے چیف جسٹس مقرر، جسٹس گل حسن سپریم کورٹ کا مستقل جج : جوڈیشل کمیشن

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی : مریم نواز کی بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہمی

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ کا کم عمر ڈرائیورز کیخلاف مقدمات، گرفتاریاں روکنے کا حکم

پنجاب میں ڈپٹی کمشنر کو پتنگ بازی کی اجازت دینے کا اختیار، آرڈیننس جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak