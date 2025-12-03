افغانستان میں قتل کے مجرم کو سرعام گولی مار دی گئی
کابل(اے ایف پی)افغانستان میں قتل کے مجرم کو سرعام گولی مار دی گئی۔ یہ افغان طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد عوام کے سامنے 12 ویں سزا ہے۔۔۔
عدالت کے مطابق منگل نے جنوری 2025 میں ایک گھر پر فائرنگ کر کے 10 افراد بشمول تین خواتین کو ہلاک کیا تھا ۔ مقتولین کے خاندانوں کو معافی کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے انکار کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینیٹ نے اس عمل کو غیر انسانی اور عالمی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا یہ رویہ بند ہونا چاہیے ۔