صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان میں قتل کے مجرم کو سرعام گولی مار دی گئی

  • دنیا میرے آگے
افغانستان میں قتل کے مجرم کو سرعام گولی مار دی گئی

کابل(اے ایف پی)افغانستان میں قتل کے مجرم کو سرعام گولی مار دی گئی۔ یہ افغان طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد عوام کے سامنے 12 ویں سزا ہے۔۔۔

عدالت کے مطابق منگل نے جنوری 2025 میں ایک گھر پر فائرنگ کر کے 10 افراد بشمول تین خواتین کو ہلاک کیا تھا ۔ مقتولین کے خاندانوں کو معافی کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے انکار کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینیٹ نے اس عمل کو غیر انسانی اور عالمی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا یہ رویہ بند ہونا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

پنجاب :مبینہ مقابلے ،ڈکیتی ،منشیات فروشی کے 28ملزم ہلاک

چوہنگ پولیس :شہری کے گمشدہ 20لاکھ برآمد، ملزمان گرفتار

متعدد وارداتیں، 10شہری لاکھوں نقدی و قیمتی اشیاء سے محروم

اسلام آباد ، گاڑی کی ٹکر سے 2لڑکیاں جاں بحق ،جج کا بیٹا گرفتار

چھاپے ، 32 ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

ملزم کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیاگیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak